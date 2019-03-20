Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem

Denizli'deki Deprem

28 dakika önce

Denizli'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye, Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

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Denizli'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye, Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de konuşlu Kızılay Bölge Afet Müdahale ekipleri, deprem haberinin ardından Denizli'nin Acıpayam ilçesine hareket etti.

Kızılay Denizli Şube görevlileri deprem bölgesinde ilk incelemelere başlarken, bölgede ihtiyaca yönelik sıcak yemek ve barınma üniteleri de hazır hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:29 Kaynak: AA

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