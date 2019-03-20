Denizli'deki Deprem

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan deprem nedeniyle Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazıları yıkıldı ve çatlaklar oluştu.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan deprem nedeniyle Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazıları yıkıldı ve çatlaklar oluştu.



Denizli Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.34'te meydana gelen ve merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladığı aktarıldı.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız eşgüdüm içinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. "



Yeniköy Muhtarı Mehmet Biçer ise 151 haneli köyde deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6 evde hasar oluştuğunu, diğer evlerde de duvar çatlakları görüldüğünü, hasar tespitinin devam ettiğini dile getirdi.



Deprem nedeniyle il genelinde öğrenciler sınıflardan dışarıya çıktı, derslere ara verildi. Acıpayam ilçesinde de eğitime bugün ara verildi.



Öte yandan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 2,1 ile 4,8 arasında değişen 9 artçı deprem yaşandı.

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