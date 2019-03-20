Denizli'deki Deprem

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle, öncü ekiplerin sahaya ulaştığını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle, öncü ekiplerin sahaya ulaştığını belirtti.



Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Denizli'de bu sabah meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden 1 tır içerisinde 16 metrekarelik 20 çadır, 50 ve 63 metrekarelik 3 gölgelik, 250 battaniye, 100 yatak, 1 ışık kulesi, 1 jeneratörün Denizli'ye ulaştığını duyurdu.



Kınık ayrıca, öncü ekiplerin de sahaya intikal ettiğini bildirdi.

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