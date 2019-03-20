Denizli'deki Deprem

AKUT Arama Kurtarma Derneğince, Denizli'deki depremde evleri hasar görenlere çadır kurmak üzere çalışma başlatıldığı bildirildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneğince, Denizli'deki depremde evleri hasar görenlere çadır kurmak üzere çalışma başlatıldığı bildirildi.



Dernekten yapılan açıklamada, saat 09.34'te Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştuğu ifade edildi.



Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"AKUT Denizli ekibi 13.30 civarında AFAD'dan gelen talep üzerine Ovacık Mahallesi'nde, evlerine giremeyen vatandaşlarımıza çadır kurmak için harekete geçmiştir. AKUT Kuşadası ve AKUT İzmir ekiplerindeki köpekli arama birimleri de hazır beklemektedir. Bölgeye yakın ekiplerimiz ise (Afyonkarahisar, Antalya, Fethiye, Kaş-Kalkan, Marmaris, Kuşadası ve İzmir) kriz merkeziyle irtibat halinde olup, onlar da gelebilecek olası yardım talebine karşı hazır beklemektedir."

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