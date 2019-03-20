Denizli'deki Deprem

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180 sarsıntı meydana geldi.



Bölgede meydana gelen depremlerin büyüklüğü 1,1 ve 4,8 arasında değişiyor.



Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğunu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve 3 camide hasar tespit edildiğini açıklamıştı.



Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların, eş güdüm içerisinde bölgede hasar tespit ve diğer çalışmalara devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, ortaya çıkan ihtiyaçların da anında giderildiği bildirilmişti.

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