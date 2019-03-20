Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem

Denizli'deki Deprem

2 saat önce

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Denizli'deki Deprem, System.String[]
Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180 sarsıntı meydana geldi.

Bölgede meydana gelen depremlerin büyüklüğü 1,1 ve 4,8 arasında değişiyor.

Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğunu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve 3 camide hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların, eş güdüm içerisinde bölgede hasar tespit ve diğer çalışmalara devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, ortaya çıkan ihtiyaçların da anında giderildiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6) Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 19:04:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]