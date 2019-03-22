Denizli'deki Deprem
1 saat önce
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların evleriyle ilgili çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını, vatandaşları çadırlarda fazla bekletmeyeceklerini kaydetti.
AK Parti Denizli
İl Başkanı Necip Filiz, Acıpayam
ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların evleriyle ilgili çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını, vatandaşları çadırlarda fazla bekletmeyeceklerini kaydetti.
Filiz, yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk dakikalarda hemen bölgeye giderek hasarın olduğu mahalleleri ziyaret ettiklerini, depremden etkilenen mahallelerdeki vatandaşlarla ve evleri hasar görmüş çadırlarda kalan depremzedelerle görüştüklerini belirtti.
Devletin, depremin ardından tüm kurumlarıyla çok hızlı bir şekilde seferber olduğunu dile getiren Filiz, şunları ifade etti:
"Allah'a şükür can kaybımız yok. Bazı vatandaşlarımızın evleri, ahırları yıkılmış ve zarar görmüş. Hemşehrilerimiz devam eden artçı depremlerden dolayı evlerine giremiyorlar, rahat uyuyamıyorlar. Biz burada gördüğümüz sorun ve sıkıntıların çözülmesi için yetkililere anında iletiyor ve takipçisi oluyoruz. Deprem olduğu andan itibaren halkımızın yanındayız. Devletimiz tüm birimleri ile vatandaşlarının huzur ve güveni için gerekeni yapıyor. Evlerle ilgili çalışmalar en yakın zamanda başlayacaktır. Depremzede hemşehrilerimizi çadırlarda çok bekletmeyeceğiz. Acıpayam'da yaraların bir an önce sarılması için her ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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