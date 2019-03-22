Denizli'deki Deprem

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen depreme ilişkin, "Vatandaşlar evlerine girene kadar hizmet vermeye devam edeceğiz.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen depreme ilişkin, "Vatandaşlar evlerine girene kadar hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.



Turunç ve beraberindekiler, Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu.



Depremden etkilenen vatandaşlar için üç öğün yemek dağıtılan Ucarı Mahallesi'nde Türk Kızılay tarafından kurulan Mobil Mutfak Aracı'nda yetkililerden bilgi alan Turunç, Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa, Oğuz mahallelerini de gezerek, çadırda kalan vatandaşlarla görüştü.



Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Depremin ardından Valilik, AFAD, Kızılay, kaymakamlık, belediye, jandarma gibi kurumların hemen müdahale ettiğini anlatan Turunç, şunları söyledi:



"Burada 12 mahallede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tespit ettiği, oturulması mümkün olmayan tamamen yıkılmış 168 ev var. 161 de orta hasarlı ev mevcut. Hala tespitler devam ediyor. Depremde Kızılay olarak acil eylem planında sorumluluğumuz, barınma ile alakalı, gıda temini ile alakalı sorumluluğumuz var. Depremin olduğu günden bu yana burada 16 bin 600 kap yemek verildi. Kurduğumuz aşevi, vatandaşlarımızın hizmetinde. Sabah öğle ve akşam üç öğün 2 bin 500 kişilik yemek çıkıyor. 12 mahalle ile Acıpayam ilçe merkezinde iki meydanda olmak üzere 14 bölgede, üç öğün sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri vermek suretiyle vatandaşlarımıza gıda yardımları yapıyoruz. AFAD ile çadır ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca psiko-sosyal destek sunuyoruz. Özellikle çocuklar depremden ciddi manada psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Onlara ve değişik yaş grubundaki insanlara psikolojik destek veriyoruz."



Vatandaşların evlerine girinceye kadar burada hizmet vermeyi sürdüreceklerini aktaran Turunç, "Yaklaşık 300 ev içerisine girilemez durumda. Bu vatandaşlar evlerine girene, evlerine kavuşana kadar Türk Kızılay, ekip olarak burada hizmet vermeye devam edecek. 56 arkadaşımız var. Nöbetleşe değişiyorlar arkadaşlar, İzmir'den, Aydın'dan, Ankara'da geliyorlar." diye konuştu.



Depremi kağıda yansıttı



Acıpayam ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere ilgili tüm kurumlar bölge halkının yaralarını sarıyor.



Ucarı, Oğuz, Karahöyük, Yeniköy mahallelerinde mobil araçlardan yemek dağıtılıyor, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.



Türk Kızılay, psiko-sosyal destek çadırında çocuklara ve ailelere destek verilirken, çocukların eğlenmeleri için rehber eşliğinde oyunlar oynanıyor. Oyuncak dağıtılan çocukların resim yapmaları için resim kağıdı ve kalem dağıtılıyor.



Depremi yaşayan 9 yaşındaki Saniye Yılmaz, kağıda evinin sağlam hali ile yıkılmış halini ve Kızılay çadırını çizdi.



Yılmaz, "İnsanlar, buradan hemen kaçmaya çalışacaklar ama yatıyorlar, sabah olunca da ev yıkılıyor. Kızılay gidiyor, onlara çadır veriyor." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi

ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı