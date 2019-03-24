Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem

Denizli'deki Deprem

46 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince indirildi.

Denizli'deki Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince indirildi.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.

AFAD tarafından bin 80 çadırın kurulduğu bölgede Türk Kızılay, mobil mutfak aracıyla üç öğün yemek dağıtıyor. 2 bin 910 battaniyenin dağıtıldığı deprem bölgesinde vatandaşların ısınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince ilgili kurumlarla hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede yıkılan evlerle hasarlı ve ağır hasarlı yapılar tespit ediliyor.

Minarenin külahı sökülerek indirildi

Alaattin Mahallesi'ndeki Donallar Camisi'nin minaresinde deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Depremde zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmı, itfaiye ekiplerince sökülerek aşağıya indirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri, 43 metre yüksekliğindeki minarenin külahını indirmek için önce çevre güvenliği aldı. Daha sonra ekipler, sepetli itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarak, minarenin külahını halatla yukarıya uzatılan başka bir vince bağlayıp külahı bulunduğu yerden söktü. Vinç yardımıyla minarenin cam bölmeli külahı yerinden kaldırılarak güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Kentte, güvenlik şeridine alınan hasarlı yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: AA

İtfaiye, Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]