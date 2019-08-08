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Denizli'deki deprem

1 saat önce

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

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AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.
Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.
Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.
Denizli, Çardak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:52 Kaynak: AA
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