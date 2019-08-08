Denizli'deki deprem
24 dakika önce
Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.
Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan
ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.
Deprem sonrasında başta AFAD
olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
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