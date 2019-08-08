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Denizli'deki deprem

2 saat önce

Denizli Valiliği, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettirildiğini ve derhal çalışmalara başlandığını bildirdi.

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Denizli Valiliği, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettirildiğini ve derhal çalışmalara başlandığını bildirdi.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 14.25'te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır." denildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybının tespit edilmediği belirtilirken, "Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup Valiliğimiz dışındaki alınacak olan bilgilere itibar edilmemesi rica olunur."
Valilik açıklamasında ayrıca depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
Denizli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:54 Kaynak: AA
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