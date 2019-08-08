Son Dakika Haberleri: Denizli'deki deprem
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'deki deprem

1 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Denizli'deki deprem, System.String[]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığını bildirdi.
DHMİ'den yapılan açıklamada, Denizli'de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.
Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]