Son Dakika Haberleri: Denizli'deki deprem
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'deki deprem

11 dakika önce

Denizli'deki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiği Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.

Denizli'deki deprem, System.String[]
Denizli'deki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiği Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Denizli'de meydana gelen depremin ardından bölgeye yakın konumdaki Dazkırı'da geceden beri küçük ölçekte çok sayıda artçı yer sarsıntısı gerçekleştiğini söyledi.
Buldan, AFAD personelinin ilçeye bağlı Kızılören ve Darıcılar köylerindeki, depremde evlerinde hasar gören vatandaşlar için 20 çadır kurduğunu ve vatandaşların bir kısmı geceyi burada geçirdiğini ifade etti.
Öte yandan Dazkırı Kaymakamlığı da Kızılören ve Darıcılar'da geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Kızılören, Dazkırı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı Depremin merkez üssü Tutluca'da depremzedelerin ilk gecesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:00:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]