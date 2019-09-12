Denizli'deki deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçen ay meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili "Genel Hayata Etkilili Oluru" alındığı ve kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'ta saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde ve 7,09 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrasında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin etkilendiği depremle ilgili 16 Ağustos'ta "Genel Hayata Etkililik Oluru" alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde AFAD Başkanlığınca, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta İl AFAD Müdürlüklerinden 55 arama kurtarma personeli ve 11 araç görevlendirilmiştir. Türk Kızılay tarafından yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 16 personel, 7 araç ve 2 ikram aracı sahada görev yapmış ve her öğün için 400 kişilik sıcak yemek çıkarılmıştır. Ayrıca Kızılay tarafından afet bölgesinde 250 kız çocuğu, 250 erkek çocuğu ve 300 bebek kıyafeti dağıtımı yapılmıştır. Psikososyal destek çalışmalarında bulunmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 4 personel sahada görev yapmıştır."

Barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgeye toplam 500 aile çadırı ve 26 genel maksat çadırı gönderildiği aktarılan açıklamada, "Afetzedelerin geçici barınmalarının sağlanabilmesi amacıyla Bozkurt'ta 8 konteyner kurulumu yapılmaktadır. Çardak Hükümet Konağı'nın kullanılamaz durumda olması sebebiyle kamu hizmetlerinin devamı için AFAD Kocabaş deposundan 7 ofis tipi, Çardak Havaalanı Uçuş Kontrol Kulesi tadilat edilinceye kadar kullanılmak üzere 3 ofis tipi konteyner temin edilmiştir. Çardak Hükümet Konağı bahçesine konuşlandırılan konteynerlere elektrik, su, telefon, internet ve atık su bağlantıları yapılmış olup yerleşkede Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak şefliği, hakim odası ve mahkeme salonu faaliyet göstermektedir." denildi.

Belediye hesaplarına 500 bin lira aktarıldı

AFAD Başkanlığınca Bozkurt ve Çardak ilçeleri için 500 bin lira ödeneğin kaymakamlıkların hesaplarına aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 61 bin 500 lira, Çardak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 49 bin 200 lira ödenek aktarılmıştır. Bozkurt ilçesinde 83 bin, Çardak ilçemizde 21 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. Vatandaşlarımızın 6 aylık kira yardımı ile taşınma ücretleri de karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bozkurt ve Çardak Belediyelerinin hesaplarının her birine 500 bin lira aktarıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından hak sahibi olabilecek depremzedeler için TOKİ imkanlarıyla Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut inşa edilmesi talimatı verilmiştir. Çardak'ta halihazırda kaba inşaatı devam eden TOKİ projesinden 59 konut depremzedeler için ayrılmış, kalan 41 konut için ise yeni proje çalışmalarına başlanmıştır. Bozkurt'ta TOKİ için 257 dönüm arazi üzerinde 150 konut için gerekli imar ve proje çalışmaları bitirilmiş olup TOKİ tarafından yer teslimi müteahhide yapılmıştır."

Kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 Ağustos'ta tamamlanan ön hasar tespit çalışmaları sonucunda Çardak ilçesinde 80, Bozkurt ilçesinde 261 ağır hasarlı bina ile 3 kahve ve camide ağır hasar tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu raporlar ve ağır hasarlı yapı sayıları dikkate alınarak 'Genel Hayata Etkililik Oluru', Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce AFAD Başkanlığına gönderilmiş olup, karar sonrasında başlanan kesin hasar tespit çalışmaları 10 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 16 Eylül'den itibaren askı listeleri Çardak ve Bozkurt Kaymakamlıklarına gönderilerek muhtarlıklarda ilan edilmeleri sağlanacak, 30 günlük itiraz süresi sonucu toplanan itirazların incelenmesine başlanacaktır.

Tamamlanan kesin hasar tespit çalışmalarına göre, Çardak ilçesinde 138 konut, 11 ahır, 3 iş yeri, 21 depo, 10 samanlık, 1 cami; Bozkurt ilçesinde 272 konut, 17 ahır, 12 iş yeri, 94 depo, 4 samanlık, 4 cami ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alınan karar gereği Bozkurt ve Çardak ilçelerinde faaliyette bulunan işverenler için 8 Kasım'a kadar SGK İl Müdürlüklerine başvurmaları durumunda işveren pirim borçları faizsiz olarak 1 yıla kadar ertelenecektir."