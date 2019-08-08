Denizli'deki deprem Afyonkarahisar'da şiddetli hissedildi
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Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
Merkez üssü Denizli
olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi.
Denizli'de 14: 19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Afyonkarahisar kurtarma ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı harekete geçti. - AFYONKARAHİSAR
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