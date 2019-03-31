Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem Artçı Değil"

Denizli'deki Deprem Artçı Değil"

1 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Acıpayam'da bugün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 20 Mart'taki 5,5 büyüklüğündeki depremin artçısı değil, ana faya bağlı gelişen yeni bir deprem olduğunu söyledi.

Denizli'deki Deprem Artçı Değil
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Acıpayam'da bugün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 20 Mart'taki 5,5 büyüklüğündeki depremin artçısı değil, ana faya bağlı gelişen yeni bir deprem olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Acıpayam havzasındaki depremlerin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı olduğunu belirtti.

Depremlerin Acıpayam grabenini batıdan sınırlayan fayın 5,5 büyüklüğünde deprem üretmesiyle başladığını kaydeden Sözbilir, en büyükleri 4,5 ve 4,8 olan çok sayıda artçı deprem geliştiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sözbilir, bugün meydana gelen depremin bu ana faya bağlı fay kollarında oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay, güneyde Fethiye- Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası, kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir."

Sözbilir, evinde hasar oluşanların mutlaka resmi kurumlara başvurması gerektiğini vurguladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün saat 14.30'da 4,9 ve saat 14.45'de 4,1 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizli, Acıpayam, Güncel
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