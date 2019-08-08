Son Dakika Haberleri: Denizli'deki deprem Eskişehir'i de etkiledi
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Denizli'deki deprem Eskişehir'i de etkiledi

1 saat önce

Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir'de de hissedildi.

Denizli'deki deprem Eskişehir'i de etkiledi, System.String[]
Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir'de de hissedildi. Denizli'de 14: 19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan deprem Eskişehir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.
(İHA)
Eskişehir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
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