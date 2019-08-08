Denizli'deki deprem Eskişehir'i de etkiledi
1 saat önce
Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir'de de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
Merkez üssü Denizli
olan 5.7 şiddetindeki deprem Eskişehir
'de de hissedildi. Denizli'de 14: 19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan deprem Eskişehir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.
(İHA)
Denizli'deki depremlerin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Eve girmeyin Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!