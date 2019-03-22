Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem Güvenlik Kamerasında

Denizli'deki Deprem Güvenlik Kamerasında

54 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerasınca kaydedildiği anlar, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Denizli'deki Deprem Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerasınca kaydedildiği anlar, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Acıpayam'ın Yeniköy Mahallesi olan ve önceki gün saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev zarar gördü.

Ucarı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gösterdi.

Görüntülerde, bir kişinin tankere süt doldururken depremle birlikte aracın şiddetle sallanması ve vatandaşın kaçması yer alıyor.

Besihane içerisindeki görüntülerde ise büyükbaş hayvanların depremle birlikte sarsıntı geçirmesi görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Merkez, Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Dolar Son 4,5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]