Denizli'deki deprem Kütahya'da da hissedildi
1 saat önce
Merkez üssü Denizli olan 6.5 şiddetindeki deprem, Kütahya'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
Merkez üssü Denizli
olan 6.5 şiddetindeki deprem, Kütahya
'da da hissedildi.
Merkez üssü Denizli'nin Baklan
ilçesi olan deprem Kütahya il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 6.0 derece oldu. Denizli'de 14: 19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildiği belirtildi. - KÜTAHYA
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