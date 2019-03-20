Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Depremde Dikkat Çeken Detay

Denizli'deki Depremde Dikkat Çeken Detay

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem kuşları da tedirgin etti.

Denizli'deki Depremde Dikkat Çeken Detay, System.String[]
Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem kuşları da tedirgin etti. Elektrik direkleri üzerinde yuvaları bulunan leyleklerin, depremden bu yana yuvalarının üzerinde devamlı uçtukları, bozulan yuvalarını düzelttikleri ve ardından tekrar havalandıkları gözlendi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan deprem, vatandaşların yanı sıra hayvanları da tedirgin etti. Depremin etkili olduğu mahallelerden Ucarı'da, 5'e yakın elektrik direğine yuva yapan leyleklerin, depremin ardından yuvalarından ayrıldıkları, uzun süre boyunca yine yuvalarının üzerinde uçuş yaptıkları gözlendi. Leyleklerin, arada bir yuvalarına kısa süreliğine de olsa gelip kontrol ettikleri, bozulan bölgeleri düzelttikleri ve ardından tekrar havalandıkları gözlendi.

"Normalde devamlı yuvalarında oluyorlardı"

Bölgede yaşayan Bekir Saygın isimli vatandaş, depremin çok kuvvetli bir deprem olduğunu ve hayvanların da bundan etkilendiğini söyledi. Saygın, "4-5 tane leylek direklerin üzerinde yuva yapmıştı. 10 dakika önce yuvasına konup ardından hemen kalktılar. Normalde devamlı yuvalarında oluyorlar, belli ki yumurtaları var ama tehlikeyi seziyorlar" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Sabah, Acıpayam, Denizli, Güncel
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