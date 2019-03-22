Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Güvenlik Kamerasında

Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Güvenlik Kamerasında

41 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen önceki gün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen önceki gün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tonlarca ağırlıktaki bir süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve besi çiftliğinde sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.

Acıpayam'da geçen 20 Mart'ta meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki ayrı besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi. İlk görüntülerde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü. Deprem anında ineklerinde panikle sağa sola kaçışmaları görüntülerde yer aldı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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