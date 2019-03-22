Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Kamerada

Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Kamerada

8 dakika önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Kamerada, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki besi çiftliğindeki görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.

Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi. İlk görüntüde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü. Deprem anında ineklerin sağa sola kaçışmaları da kameraya yansıdı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Depremde İki Besi Çiftliğinde Yaşananlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]