Denizli'deki Depremin Ardından Karacasu'da Eğitime Bir Günlük Deprem Arası
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik dedi. - Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:09 Kaynak: DHA
Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi
Can Havliyle Depremden Kaçan Vatandaş Ölümden Son Anda Kurtuldu
Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, Taziyeleri Kabul Ederken Fenalaştı
Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı