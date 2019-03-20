Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Depremin Ardından Karacasu'da Eğitime Bir Günlük Deprem Arası

Denizli'deki Depremin Ardından Karacasu'da Eğitime Bir Günlük Deprem Arası

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi.

Denizli'deki Depremin Ardından Karacasu'da Eğitime Bir Günlük Deprem Arası, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik dedi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:09 Kaynak: DHA

Aydın, Denizli, Karacasu, Güncel
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