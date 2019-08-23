Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor

Denizli'de 8 Ağustos'ta meydana gelen depremden en fazla etkilenen Bozkurt ve Çardak ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken evleri hasar gören ve endişe yaşayan bazı vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor.

Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kesin hasar tespit çalışmalarını ev ev gezerek sürdürüyor.

Depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, AFAD koordinasyonunda kurulan çadırlarda kalıyor. Evleri hafif hasar gören ve yeni bir deprem olmasından endişe eden bazı vatandaşların da evlerinin bahçelerine kurdukları çadırlarda yaşamlarını devam ettirdiği gözleniyor.



Öte yandan vatandaşların yaralarının sarılması için faaliyetlerine devam eden Türk Kızılay da bölgede yemek ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Depremde hasar görmediği tespit edilen okullarda da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi boya ve tadilat çalışması yürütülüyor.

Başka bir binaya taşınması kararı verilen Çardak Hükümet Konağı için bina arayışlarının ise sürdüğü belirtildi.

Çadırda kalan vatandaşlardan 85 yaşındaki Ayşe Karanfil, AA muhabirine depreme kapıdan çıktığı sırada yakalandığını, üzerine duvar parçalarının düştüğünü belirterek, "Hala elim ayağım titriyor. Çadırda kalıyoruz. Çok şükür bugünümüze." dedi.

Annesinin bakımını üstlenen Ali Karanfil ise depremin ardından evlere giremediklerini, çadırda yaşamaya devam ettiklerini anlattı.



Römorku barakaya çevirdiler

Çadırda kalan vatandaşlardan 83 yaşındaki Emin Bayram'ın oğlu Musa Bayram da ekiplerin evde inceleme yaptığını dile getirerek, "Büyük ihtimal babamızın evi yıkılacak. Eve girmek çok tehlikeli. Mucize eseri yıkılmamış. Ablam babamı hemen dışarı çıkarmış." diye konuştu.



Deprem sonrası evindeki hasar nedeniyle traktör römorkunu sac levhalarla kapatarak baraka yapan Orhan Şenyurt da korktukları için evlerine giremediklerini söyledi.

Şenyurt, "Allah'tan can kaybımız yok. Depremin gündüz olması büyük avantaj. Allah'ım bu acıları bir daha bize yaşatmasın. Çadır falan istemedim. Römorku çadıra çevirdik. Bunun içinde kalıyoruz. Çok şükür başımızı sokacak yerimiz var." dedi.

9 yaşındaki Arda Şenyurt ise ilk 3 gün dışarıda saman balyalarını yatağa çevirip yattıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Deprem sırasında çarşıdaydım. Yerden bir gürültü geldi. Yürüyerek mi koşarak mı kaçtım bilmiyorum. Karşıdaki binanın bacasının yıkıldığını gördüm. Arkadaşlarımın bazıları evsiz kaldı. Onlara üzülüyorum. Bizim en azından römorkumuz var."