Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i , adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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