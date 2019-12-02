Son Dakika Haberleri: Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 30 Kasım'da şehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]