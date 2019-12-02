Son Dakika Haberleri: Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Denizli'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Denizli'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ soruşturması kapsamında sabit ankesör hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 3 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci, 1 KHK ile ihraç edilin öğretmen ile 1 şahsa yönelik 4 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf asker ile 1 şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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