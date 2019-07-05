Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Denizli
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.