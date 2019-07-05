Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
33 dakika önce
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'gaybubet evlerine' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alının 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'gaybubet evlerine' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alının 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin gizlendikleri belirlenen 5 farklı adresteki 'gaybubet' evlerine operasyon yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
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