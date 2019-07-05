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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

33 dakika önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'gaybubet evlerine' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alının 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'gaybubet evlerine' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alının 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin gizlendikleri belirlenen 5 farklı adresteki 'gaybubet' evlerine operasyon yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa
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