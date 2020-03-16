Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezindeki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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