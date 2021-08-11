Denizli'deki göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldı

Denizli'deki göl ve göletlere 210 bin yavru sazan bırakıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez ünitesinden getirilen 210 bin yavru sazan balığının Denizli'deki göl ve göletlere bırakıldığını belirtti.

Erkaya, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun ekonomik ve doğal türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan yavru sazan balıkları bu proje kapsamında ülkemizdeki göl ve göletlere bırakılmaktadır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm ekonomik balık türlerine ait stokların gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, zaman ve yer yasaklarına uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir."