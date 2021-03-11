Denizli'deki havalimanında ele geçirilen ıslak kıyafetlere 918 gram uyuşturucu emdirildiği belirlendi - Son Dakika

Denizli Çardak Havalimanı'ndaki operasyonda ele geçirilen ıslak kıyafetlere 918 gram metamfetamin emdirildiği tespit edildi.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 21 Şubat'ta Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda İran uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucuyla bulunan ıslak haldeki 29 kıyafet, incelenmesi için Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvarda uzmanlar tarafından yapılan tahliller sonucu ıslak kıyafetlere 918 gram metamfetamin emdirildiği belirlendi.

Kıyafetlere emdirilen uyuşturucunun laboratuvar ortamında ayrıştırılarak piyasaya sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Denizli Çardak Havalimanı'nda Tahran'dan gelen M.G'nin valizinde narkotik köpek kullanılarak arama yapılmış, yorgan elyafının arasına gizlenmiş 7 metal plaka halinde 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ile ıslak halde 29 kıyafet bulunmuştu.