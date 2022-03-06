Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

06.03.2022 13:36
Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Serinhisar, Honaz ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. (30), S.D. (41), M.A. (20), U.B. (22), M.D. (41), İ.E. (36) ve K.E. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden 23 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 31 suç kaydı bulunan K.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de jandarma ve JASAT ekiplerince hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen çeşitli eşyalar ile 3 tavus kuşu sahiplerine teslim edilmişti.??????

YORUMLAR
500
Çaldıkları tavus kuşunu yeme konusunda anlaşamayan şebekenin 2 üyesi tutuklandı Çaldıkları tavus kuşunu yeme konusunda anlaşamayan şebekenin 2 üyesi tutuklandı Hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Serinhisar, Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement