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Denizli'deki hırsızlık zanlısı serbest bırakıldı

59 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp savcılık talimatıyla serbest bırakıldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan kişi tekrar serbest kaldı.

Denizli'deki hırsızlık zanlısı serbest bırakıldı, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp savcılık talimatıyla serbest bırakıldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan kişi tekrar serbest kaldı.


Alınan bilgiye göre, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçundan yakalanan ve savcılık talimatıyla serbest kaldıktan sonra motosiklet çalmak suçundan tekrar gözaltına alınan kişi jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hakkında 15 hırsızlık dosyası bulunan Y.Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zanlının jandarmadaki ifadesinde, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve hırsızlık yapmadığını ve sadece motosikleti ödünç almak istediğini söylediği belirtildi.

Sarayköy, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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