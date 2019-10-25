Son Dakika Haberleri: Denizli'deki kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Denizli'deki kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama

Denizli'deki kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama

59 dakika önce

Denizli'de bir depoda 142 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Denizli'deki kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Denizli'de bir depoda 142 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Merkezefendi ilçesi Üzerlik Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Söz konusu adresteki aramada 142 litre kaçak içki, 25 litre etil alkol, 450 şişe kapağı, 4 bin 590 sahte bandrol, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İş yeri sahibine ilgili yasa gereği 17 bin 136 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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