Kadın kooperatifi yurt dışına ürün göndermeye başladı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde 2 yıl önce kurulan kadın kooperatifi, yurt içine yaptıkları satışın yanı sıra Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya da ürün göndermeye başladı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın desteğiyle, 2 yıl önce bir araya gelen 7 girişimci kadın, "Çalışan kadınlar kazanacak" sloganıyla Çal Kadın Kooperatifini kurdu.

Kısa sürede 84 kadının üye olduğu kooperatifte, Çal Belediyesince tadilatı yapılarak Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ne dönüştürülen ilçe otogarı binasında, giyecek, yağ, üzüm, zeytinin de arasında bulunduğu 24 çeşit ürün satışa sunuluyor.

Girişimci kadınlar e-ticaret aracılığıyla kooperatif çatısı altında ürettiklerini yurt dışı pazarındaki alıcılara da ulaştırmaya başladı.

Kadınlar, pekmez, üzüm ve kekikten oluşan ilk parti mallarını, Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya gönderdi.

"Bu yola baş koyduk"

Kooperatif Başkanı Hatice Elvan, kısa sürede büyük yol kat ettiklerini belirtti.

Kadının ekonomiye katılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Elvan, "Biz bunu sağlamak için bu yola baş koyduk. Kadınlarımızın evde yaptıkları ürünleri satış mağazamızda sergiliyoruz. Onların önünü açtık bu sayede. Daha fazla üyeyle daha çok kadına dokunabileceğimiz kooperatifimiz olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatifin üyelerinden Gülcan Gölcü de "Buradan tüm dünyaya açıldığımız için mutluyuz. Kadın girişimci olmak çok güzel bir duygu. Çünkü biz ne kadar çok üretirsek daha çok insanla çalışabiliyoruz. Talep çok güzel ve zaman zaman yetişemediğimiz oluyor." diye konuştu.

Birsen Şahinarslan, destek verenlere teşekkür ederek, "Evde aileme nasıl katkı sunabilirim diye düşünüyordum. Bebek örme kurslarına katıldım. O şekilde bebek örmeye başladım. Ayrıca evimde tarhana, vişne şurubu gibi ürünlerimi satış yerinde sergiliyorum. Evime ekmek götürdüğüm için de çok mutluyum." dedi.

"Hedefimiz dış piyasaya yönelmek"

Belediye Başkanı Fethi Akcan, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hem iç hem de dış piyasaya satmaya başladığını söyledi.

Kooperatife üye kadınların evlerinde ürettiklerini hem internet ortamında hem de satış yerinden pazarladığını aktaran Akcan, şunları kaydetti:

"Burada girişimci kadınlarımızın yaptıkları tamamen organik yiyecekler. Şu ana kadar internet üzerinde e-ticaret yapmaya devam ediyorlar. Pekmez, üzüm ve kekiğimize yurt dışından talep var. Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya ilk paketlerimiz gitti, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz dış piyasa yönelmek olacak."