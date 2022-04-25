Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü - Son Dakika
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Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü

25.04.2022 10:07
Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü

Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki camilerde görev yapan ve bir süre önce Denizli'ye tayini çıkan imam Ramazan Akşit'in 7 yaşındaki oğlu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki camilerde görev yapan ve bir süre önce Denizli'ye tayini çıkan imam Ramazan Akşit'in 7 yaşındaki oğlu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun acı haberini alan yakınları, "Ne olur son bir kez göreyim" diyerek ağıtlar yaktı.

Kaza, Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının cansız bedene bakarak, 'Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. - AYDIN

Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü
Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü
Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü

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Denizli, Aydın, Doğum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki kazanın acısı Aydın'a düştü - Son Dakika


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