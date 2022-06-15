Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti - Son Dakika
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Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti

15.06.2022 16:11
Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, kaybolduktan 5 gündür sonra 30 metrelik su kuyusunda bulunan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürüldüğü vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı. Kayıp gençlerden Akköse'nin öldürülmeden önce kız arkadaşını arayarak adını verdiği akrabası M.A., ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten 1 gün sonra gelip cesetlerini kuyuya atmış, daha sonra da ateşe verdiği kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurtmuş.

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Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti - Son Dakika
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