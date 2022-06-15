Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti
15.06.2022 16:11
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, kaybolduktan 5 gündür sonra 30 metrelik su kuyusunda bulunan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürüldüğü vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı. Kayıp gençlerden Akköse'nin öldürülmeden önce kız arkadaşını arayarak adını verdiği akrabası M.A., ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten 1 gün sonra gelip cesetlerini kuyuya atmış, daha sonra da ateşe verdiği kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurtmuş.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.06.2022 16:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'deki kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti - Son Dakika