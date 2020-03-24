Denizli'deki kuyumcular korona tedbirleri kapsamında kepenk kapatacak - Son Dakika
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Denizli'deki kuyumcular korona tedbirleri kapsamında kepenk kapatacak

6 saat önce

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun bugün 15.00 itibari ile 30 Mart tarihine kadar kapalı olacağını belirtti.

Denizli'deki kuyumcular korona tedbirleri kapsamında kepenk kapatacak, System.String[]

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun bugün 15.00 itibari ile 30 Mart tarihine kadar kapalı olacağını belirtti. Başkan Yıldırım ayrıca bu dönemde altının kara borsa olmaya başlamasının da alınan kararda etkisinin olduğunu söyledi.


Çin'de başlayan ve dünya genelinde yaklaşık 382 bin insanda görülen korona virüs tehdidi Türkiye'de de devam ediyor. Virüse karşı yurt geneli ile birlikte Denizli'de de virüse karşı önlemler artarak devam ediyor. Önlemler kapsamında Denizli'deki kuyumcular da geçici olarak iş yerlerini kapatma kararı aldı. Alınan karar kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcu kapatma kararı aldı.


Alınan kararlar ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, Türkiye'de hızla yayılan korona virüs tehdidi nedeniyle hem toplumun hem de çalışanların sağlığını korumak daha sağlıklı günlerde hizmet vermek için yönetim kurulu olarak kararın alındığını kaydederek, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereği 24 Mart 2020 yani bugün saat 15.00'ten itibaren 30 Mart 2020 Pazartesi tarihine kadar faaliyetlerimize tüm kuyumcular olarak ara verdik. Bunda ki en büyük neden bizlerin sürekli müşterilerimiz ile parayla temas halinde olmamız bu da risk oranını çok hızlı şekilde yükselttiği ve enfekte olma riski taşıdığımız için böyle bir kararı geçici süre uygulama kararı aldık. Bunu da vatandaşlarımızın anlayış ile karşılayacağını umuyorum" dedi.


"Neredeyse altın da kara borsa gibi işlem yapmaya başladı"


Alınan kararda belirsiz fiyatların olması ve altının karaborsa ihtimali olma ihtimalinin de etkisinin olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Maalesef vatandaşlarımızın evde kal çağrısını rağmen ısrarla dışarıya çıkmış olmaları ve bilinçsiz bir şekilde dışarıda dolaşmaları riski arttıran en önemli faktörlerden biri. Bunun yanında İstanbul Kapalıçarşı'nın yine riskten dolayı kapatılmış olması ve sağlıklı bir fiyatlandırma yapılamadığından dolayısıyla fiyatlar büyük makas açıldı. Neredeyse altın da kara borsa gibi işlem yapmaya başladı. Dolayısıyla böyle sağlıksız ortamda hem ticari olarak hem de fiziksel olarak iş yapmak bize çok doğru gelmiyor. Burada vatandaşlarımızın da mağdur olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir karar aldık." - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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