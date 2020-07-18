Denizli'deki 'Meserret Sokak' yeni bir çehreye bürünecek - Son Dakika

Denizli'deki 'Meserret Sokak' yeni bir çehreye bürünecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması'na 54 proje katıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması'na 54 proje katıldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenecek projelerden edinilen fikirler sonucunda, Meserret Sokak'a uygulanacak projenin son halini alacağı belirtildi.

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Merkezefendi Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle 'Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması' düzenledi. Ulusal ölçekli yarışmaya Türkiye'nin dört bir tarafından katılan projeleri değerlendirmek için jüri heyeti bugün Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nde bir araya geldi. Toplantıya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Necdet Yılmaz ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Burak Altınışık başkanlığında toplanan heyet, iki gün projeleri değerlendirecek. Jüri bugün öğrenci kategorisine katılan 20 proje, yarın ise profesyonel kategoriden 34 eser üzerinde değerlendirmede bulunacak. Değerlendirmeler sonunda her iki kategoride üçer eşdeğer proje belirlenecek. Belirlenecek projelerden edinilen fikirler sonucunda Meserret Sokak'a uygulanacak proje son halini alacak.


"Canlı bir kamusal alana dönüşecek"


İlk değerlendirme toplantısına katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Meserret Sokak'ın yeni bir çehreye bürünmesi, içinde bulunduğumuz zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve ilçe sakinlerine daha iyi hizmet edebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Başkan Doğan, "Attığımız her adımda olduğu gibi, göz bebeğimiz Meserret Sokak'ın dönüşüm sürecini de ortak akılla, birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu anlayıştan hareketle, Meserret Sokak'ın çağdaş ve çevreci bir tasarım anlayışıyla, aynı zamanda sokağın geleneğini yansıtan, kültür ve sanatla iç içe canlı bir kamusal yaşam alanına dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Merkezefendi Belediyemiz, Pamukkale Üniversitemiz, Mimarlar Odamız işbirliğinde düzenlediğimiz Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Fikir Proje Yarışmamızda, jüri heyetimizin değerli üyeleriyle bir araya geldik. Kıymetli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'deki 'Meserret Sokak' yeni bir çehreye bürünecek - Son Dakika
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