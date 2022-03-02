Meslek lisesinde üretilen maske ve bez çantalar ihraç ediliyor - Son Dakika
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Meslek lisesinde üretilen maske ve bez çantalar ihraç ediliyor

02.03.2022 10:59

Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen medikal maske ve bez çantalar, ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan tekstil atölyesinde üretilen medikal maske ve bez çantalar, ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

Bünyesinde "Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü" de bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 538 öğrenci mevcuduna sahip meslek lisesinde, yeni tip koronavirüs sürecinin başında, kamu kurumlarının kullanımı için medikal maske üretimine başlandı.

Artan talep üzerine üretim, 36 metrekarelik sınıftan okulun bodrum katındaki 186 metrekarelik sığınakta kurulan atölyeye taşındı. Alınan son teknoloji ürünü tekstil makineleriyle günlük 5 bine ulaşan medikal maske üretimine, tekstil ürünlerinin konulabildiği çok amaçlı bez çanta da eklendi.

Usta öğreticiler eşliğinde Giyim Üretim Teknolojisi Bölümünde okuyan gönüllü öğrencinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi'nden gelen kursiyerlerin katılımıyla üretilen ürünler, kentteki ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderilmeye başlandı.

Okul, atölyedeki üretimle, 2020'de 3 milyon 729 bin lira, geçen yıl 2 milyon 464 bin lira ciro elde etti. Bu yılki ciro ise 634 bin liraya ulaştı.

Çanta ve maske üreten öğrenciler de üretim faaliyetlerinden para kazanıyor.

Okul yönetimi, atölyeyi daha büyük bir yere taşımayı hedefliyor.

"İlk zamanlarda 200 çanta, 500 maske üretiyorduk"

Okulun Moda Tasarım Bölümü usta öğreticisi Doğan Yıldırım, AA muhabirine, iki yıldır okulda çanta ve maske üretimi yaptıklarını söyledi.

İki yıl önce sınıfta başladıkları üretimi atölyeye taşıdıklarını belirten Yıldırım, "Son teknoloji makineler aldık. Amacımız öğrencilerin bu teknolojiyle tanışması. Bez çanta yapıyoruz. Bunların içine nevresim takımları giriyor. İç piyasa ve dış piyasaya maske dikiyoruz. Öğrencimizle birlikte fabrika ayarında üretim yapmaya çalışıyoruz. İlk zamanlarda 200 çanta, 500 maske üretiyorduk. Şimdi bu sayıları katladık." dedi.

"Yaklaşık 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor"

Yıldırım, atölyede dış giyim ürünleri de yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çanta, maske, aşı kıyafetleri, bebek setlerine uygun banyo kıyafetleri olmak üzere havlu, bornoz ve kundak türleri yapıyoruz. Ürün çeşidi çok, saymakla bitmez. Avrupa ülkelerinde nevresim takımları ve maskenin kullanıldığı her ülkeye hitap edebiliyoruz. Biz fabrika mantığıyla çalıştığımız için üretici firma ve büyük fabrikalara tedarikçilik yapıyoruz. Yaklaşık 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor."

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Sevinç Göçer, "Öğrencilerimiz çok memnunlar. İnşallah böyle devam edecek. Burada okuyan öğrenci ve kursiyerler için burası bir avantaj oldu. İş deneyimi kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi İrem Sınaver ise atölye sayesinde birçok yeni uygulama öğrendiklerini ve tekstil alanında kendini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Gülsün Caner de okulundan ekonomiye destek sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi. ??

Meslek lisesinde üretilen maske ve bez çantalar ihraç ediliyor
Meslek lisesinde üretilen maske ve bez çantalar ihraç ediliyor
Meslek lisesinde üretilen maske ve bez çantalar ihraç ediliyor

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Cumhuriyet Mahallesi, Halk Eğitim Merkezi, Denizli, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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