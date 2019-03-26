Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Okul Yangınıyla İlgili 2 Kişi Gözaltında

Denizli'deki Okul Yangınıyla İlgili 2 Kişi Gözaltında

43 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'deki Okul Yangınıyla İlgili 2 Kişi Gözaltında, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çal Cumhuriyet Başsavcılığının Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün meydana gelen yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çal İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.T. ve M.P. gözaltına alındı.

Tarihi okul binası içinde uyuşturucu madde kullandıkları ve bu sırada yangın çıkardıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyetin ilk yapılarından olan Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binanın büyük kısmı yanarken, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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