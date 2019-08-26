Denizli'deki orman yangını kontrol altında
1 saat önce
Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20
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