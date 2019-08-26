Son Dakika Haberleri: Denizli'deki orman yangını kontrol altında
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Denizli'deki orman yangını kontrol altında

1 saat önce

Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'deki orman yangını kontrol altında, System.String[]

Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Buldan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 
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