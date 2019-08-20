Denizli'deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

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24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar