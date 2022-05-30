Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
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Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi

30.05.2022 11:40
Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karadeniz Tanıtım Günleri kapsamında ziyaretçilere yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karadeniz Tanıtım Günleri kapsamında ziyaretçilere yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Karadenizlililer Derneği Başkanı Birol Konak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin kişi hesaplanarak pişirilen hamsi kısa sürede tükendi.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. ???????

Belediye Başkanı Avni Örki, Karadeniz'in sıcak insanlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.???????

Konuşmaların ardından Sevda Gül ve Onay Şahin konser verdi.

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Kaynak: AA

Fuat Atik, Karadeniz, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
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