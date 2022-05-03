Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

03.05.2022 13:57
Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 21 yaşındaki genci pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 21 yaşındaki genci pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Servergazi Mahallesi'nde boş bir arazide karşılaşan H.C.S (16) ile M.A. (21) arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmada H.C.S. elindeki pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti.

Bacağından yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve başka bir suçtan arandığı belirtilen H.C.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

YORUMLAR
500
Merkezefendi'ye galibiyet yetecek Merkezefendi'ye galibiyet yetecek Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

Merkezefendi, Servergazi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:03:40. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement