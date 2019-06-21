Son Dakika Haberleri: Denizli'deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca'da yakalandı

40 dakika önce

Denizli'de, Nisan ayında meydana gelen silahlı saldırı olayının zanlısı Ortaca'da polisin takibi sonucu yakalandı.

Denizli'deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca'da yakalandı, System.String[]
Denizli'de, Nisan ayında meydana gelen silahlı saldırı olayının zanlısı Ortaca'da polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir iş yerinde Nisan ayında çıkan silahlı kavgada E.S., isimli şahsı yaraladığı iddiasıyla aranan D. B.'nin (22) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, şahsın otomobiliyle Cumhuriyet Mahallesi İstiklal kavşağında olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla silahlı saldırı zanlısını aracında yakaladı.

Gözaltına alınan D. B., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Ortaca, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 03:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki silahlı saldırının zanlısı Ortaca'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]