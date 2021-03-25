Denizli'deki Şirinköy Kahvehanesi restore edilecek - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye tarafından 70 yıllık Şirinköy Kahvehanesi'nin restorasyonuna başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent tarihine tanıklık etmiş binaları restore ederek yeniden şehre kazandıran belediye, Şirinköy Mahallesindeki kahvehanede restorasyon çalışması başlattı.

Şirinköy Muhtarı Kamil Altınbaş, Aza Bayram Balkanay ve Aza Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde 1951 yılında köy sakinleri tarafından yaptırılan ve kentte eşine az rastlanır özelliklere sahip olan Şirinköy Kahvehanesi, belediye tarafından gerçekleştirilen restorasyonla yeniden hayat bulacak.

Bahçesinde havuz olma özelliği olan tarihi yapının geçmişte tiyatro oyunlarının da gösterildiği, Karagöz-Hacivat, hokkabaz ve ortaoyunu gibi milli oyunların sergilendiği yer olması bakımından son derece önemli olduğu kaydedildi.

Mahalle sakini Adalet Bektaş, tarihi yapının Şirinköy ile özdeşleştiğini, çalışmalar tamamlandığında ortaya çok güzel bir eser çıkacağını kaydederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve emek verenlere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tarihi Şirinköy Kahvehanesi'nin çalışmalar sonrası eski ihtişamına yeniden kavuşacağını kaydetti.

Belediyelerin görevinin sadece alt ve üst yapı olmadığını, kentin tarih ve kültürüne de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Zolan, "Bugüne kadar yıkılmaya yüz tutmuş birçok tarihi binamızı restore ederek yeniden kentimize kazandırdık. Geçmişimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar onlarca tarihi değerimizi nasıl koruyup gelecek nesillerimize aktardıysak Şirinköy Kahvehanemize de sahip çıkıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Şirinköy kahvehanemiz bambaşka bir güzelliğe kavuşacak." ifadelerini kullandı.