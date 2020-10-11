Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor - Son Dakika

Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor

11.10.2020 11:11

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Osmanlı döneminde Halil Ağa tarafından 1884 yılında kesme ve moloz taştan inşa ettirilen Belenardıç Camisi'nde, ilk kez kapsamlı restorasyon çalışması yapılacak.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Osmanlı döneminde Halil Ağa tarafından 1884 yılında kesme ve moloz taştan inşa ettirilen Belenardıç Camisi'nde, ilk kez kapsamlı restorasyon çalışması yapılacak.

Kente 41 kilometre uzaklıktaki Belenardıç Mahallesi'nin merkezinde yer alan, girişindeki kitabede 1884'te yapıldığı, içindeki süslemelerin 2 yılda tamamlandığı belirtilen cami, görselliğiyle dikkati çekiyor.

Caminin 14 direkli harimi yıkılınca yeniden yapılan, batı duvarı dışında kadınların namaz kıldığı bölümde, bezemeler yer alıyor.

Caminin duvarlarında, kök boyası kullanılarak yapılmış bitki resimleriyle bezeli süslemeler ile Hazreti Muhammed ve halifelerin adlarının yazıldığı görülüyor.

Son cemaat yerindeki üçer şerefeli dört minareli cami resminin Edirne Selimiye Camisi olduğu söyleniyor.

Halil Ağa'nın hatıraları

Caminin üst katında bulunan son cemaat yerinin doğu duvarında biri büyük, ikisi küçük üç tüfek, bir barutluk üzerinde "Sahib Halil Ağa" yazan bir heybe, büyük bir tespih ve sancağın yanı sıra "teber" olarak da adlandırılan eski bir balta görülüyor.

Balta, tüfek ve diğer eşyaların, camiyi yaptıran Halil Ağa'dan hatıra olarak camide yıllardır saklandığı belirtiliyor.

Caminin korunması için Pamukkale Belediyesi ve İl Müftülüğü protokol imzaladı. Belediye öncülüğünde yapılan protokolle cami titiz bir restorasyon çalışmasının ardından tekrar ibadete açılacak.

"En kısa sürede aslına uygun restore ederek halka sunacağız"

İl Müftüsü Mehmet Aşık, caminin restorasyon konusunun daha önce çok kez gündeme gelmesine rağmen bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.

Tarihi değere sahip bu caminin restorasyon işlemini Pamukkale Belediyesinin üstlendiğini belirten Aşık, "Pamukkale Belediyemiz camimizin restorasyonunu yaptıktan sonra inşallah tekrar milletimizin hizmetine sunacak. Bu eşsiz güzellikteki camimizin uzun yıllar hizmet vermesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yenilenecek camimizin vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise tarihi camiyi en kısa sürede aslına uygun restore ederek halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlara "Hayır işinde yarışın." mesajı verdiğini dile getiren Örki, şunları kaydetti:

"Biz de ilahi emirden yola çıkarak Belediye olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ecdat yadigarı mükemmel camimizin daha çok Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimizde bulunan bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz. Çivi kullanılmadan inşa edilen, kök boyasıyla boyanan duvar süslemelerinin olduğu camimizdeki restorasyon işlemine ay sonunda başlayacağız."

Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor
Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor
Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor
Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor

Pamukkale, Denizli, Osmanlı, Namaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli         
11:11
Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu         
10:59
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 11:57:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'deki tarihi Belenardıç Camisi'nde restorasyon başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei