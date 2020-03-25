Son Dakika › Güncel › Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç heykel başı ele geçirildi - Son Dakika
Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç heykel başı ele geçirildi
6 saat önce
Denizli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başları ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen U.D, T.B (36) ve E.K'nin (35) bulunduğu otomobili Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, üç heykel başı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen eserlerin ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:18 Kaynak: AA
Son Dakika Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi